-HAKKARİ'YE NİSAN KARI HAKKARİ (A.A) - 23.04.2011 - Hakkari'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüzünden Şehir Stadyumundaki 23 Nisan kutlamaları iptal edildi. Hakkari'de dünden beri devam eden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Erken saatlerde etkisini gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezini beyaza bürüyen kar, kentteki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının da iptal edilmesine neden oldu. Valilik önündeki Atatürk anıtına sabah saatlerinde çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, daha sonra Şehir Stadyumunda yapılması düşünülen kutlamalar, kar yağışının yoğunlaşması üzerine iptal edildi. Öte yandan, Hakkari-Şırnak karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Sora Kotran mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.