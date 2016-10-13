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Hakkari'nin Van ve Şırnak ile ulaşımını sağlayan yollar kapatıldı

Güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapalı tutulan yollarda, jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor

13 Ekim 2016 02:06

Hakkari-Van ve Hakkari-Şırnak karayolları, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakkari-Van karayolunun 30. kilometresinde bulunan Çiftlik mevkiinde mayın olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında patlayıcıları kontrolü bir şekilde imha etmeye çalıştığı yol trafiğe kapalı tutulurken, vatandaşların bekleyişi de sürüyor.

Öte yandan, Hakkari-Şırnak karayolunun da aynı gerekçe ile çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı ve araç giriş çıkışına izin verilmediği öğrenildi.

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