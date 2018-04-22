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Hakkari'nin kurtuluşunun yüzüncü yıl dönümü törenle kutlandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yıl dönümü, valilik binasının önünde yağmur altında düzenlenen törenle kutlandı

22 Nisan 2018 16:09

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yıl dönümü, valilik binasının önünde yağmur altında düzenlenen törenle kutlandı.
Törene, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Köçek, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Battal Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdür Vekili Talat Eryılmaz, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, askerî erkân, polis memurları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tören, çelenklerin Atatürk Anıtı\'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın mesajları okundu. Yağmurun şiddetini artırması nedeniyle günün anlam ve önemini belirten konuşma ve halk oyunları gösterileri yapılmadı.

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