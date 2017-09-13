Hakkarili öğrencilere Marmaris jesti

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ın girişimleriyle, kent merkezi ve ilçelerinden bir grup öğrenci, 5 günlük Marmaris gezisine gönderildi.

Hakkari ve ilçelerinden 30 öğrenci, 2 rehber öğretmen nezaretinde 5 günlük Marmaris gezisine çıktı. Hakkari dışına ilk kez çıkan öğrenciler, Marmarisli işadamı Esat Onur Tuğay tarafından bir proje kapsamında masrafları karşılanarak misafir ediliyor. Bugüne kadar hep televizyonlardan izledikleri Marmarisi görme ve gezme fırsatı bulan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Vali Toprak ve Marmarisli işadamı Tuğay\'a teşekkür etti. Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan\'ın rehberliğinde Hakkarili öğrenciler, Marmaris\'in tarihi ve turistik mekanları,okulları, parkları gezip, tekne turu ve köy gezilerine katılacakları belirtildi.



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