Hakkarili çocuklar badmintona yönlendirilecek

Badminton Federasyonu tarafından Hakkari’ye raket ve top gönderileceği yönünde yapılan açıklamalar, badminton oynayan çocukları sevindirdi.



Terör eylemleriyle gündeme gelen Hakkari'de, sosyal etkinliklerin artırılması hedeflenirken, Türkiye Badminton Federasyonu, geliştirilen bir projeyle Hakkarili çocukları badminton sporuna yönlendirecek. Hakkari’deki her okula çanta içinde 20 raket, 1 file, her kutuda 6 adet olmak üzere toplam 6 kutu top, eğitim kitabı ve CD dağıtılacak. Çocuklara eğitim alacak polis memurları antrenörlük yapacak.



Badminton sporunun 2 yıldır yapıldığı ve 200'ü kız 350 lisanslı sporcunun bulunduğu Hakkari’nin sürekli terör eylemleriyle gündeme gelmesinin kendilerini rahatsız ettiğini belirten öğrenciler, “Bu sporu çok seviyoruz. Bununla ilgili yeni bir projenin hayata geçirileceği haberini aldık. Badminton Federasyonu tarafından bizlere bir takım malzemeler gönderilecek. Bu bizi sevindirdi. Bundan sonra bu sporu yapan öğrenci sayısının daha da artacağına inanıyoruz” dedi.





