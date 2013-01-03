Hakkarililerden Başbakan'a yanıt: Oy alamadığı için böyle konuşuyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari kent merkezinin Yüksekova ilçesine taşınması açıklamasına, Hakkarililer tepki gösterdi.

Hakkari'deki oda başkanları, "Bu söylem mantıklı değil. Cumhuriyet döneminden beri kent olan bir yeri boşlatmak doğru değil. Hakkari'yi il olmaktan çıkarmak, dünyada görülmemiş bir şey olur. Bu Başbakan'ın soğuk konuşmalarından bir tanesidir. Hakkari, Başbakan'ın konuşamadığı için kin beslediği bir yerdir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Urfa'da yaptığı konuşmada Hakkari için, "Bu kumaştan iki elbise çıkmaz. Var mısınız, şehri yukarıya, Yüksekova'ya taşıyalım? Ben bunu hep söylüyorum, ama bir sonuç alamıyoruz" açıklamasına Hakkari'deki oda başkanları tepki gösterdi. Hakkari'nin yüzyıllardır kent olduğunu ve Cumhuriyet ile birlikte de il statüsüne sahip olduğunu belirten oda başkanları, Erdoğan'ın önerisinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

'Başbakan burada kazanamadığı için bunu yapıyor'

Yaşanan duruma tepki gösteren Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Koparan, Başbakan Erdoğan'ın Hakkari'de siyasi olarak kaybettiğini belirterek, bu söylemin bir "gaf" olduğunu ifade etti. Koparan, "Aslında ne diyeceğimi bilemiyorum. Asırlardır il olan bir yerin ilçeye taşınması noktasında ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Gündemin değiştirilmesine yönelik bir girişim olabilir. Zamanında Iğdır bu mantıkla il yapıldı. Yüksekova'da il yapılabilinir. Ama Hakkari'yi il olmaktan çıkarmak dünyada görülmemiş bir şey olur. Bu Başbakan'ın soğuk konuşmalarından bir tanesidir. Hakkari, Başbakan'ın konuşamadığı için kin beslediği bir yerdir. Ama Başbakan bilsin ki, Yüksekova'da buranın bir parçasıdır. Orada da konuşma olanağı bulamaz" dedi.

'Kapıları açın, bakalım nasıl gelişiyor'

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Erip ise, Başbakan Erdoğan'ın Hakkari'nin gelişmeye müsait olmadığını belirtmesinin gerçeklikle alakasının olmadığını belirterek, "Bu söylem mantıklı değil. Cumhuriyet döneminden beri kent olan bir yeri boşlatmak doğru değil. 'Hakkari gelişmeye müsait değil' demek de doğru değil. Çukurca'da sınır kapısı açılsın bakalım, gelişir mi gelişmez mi? Hakkari yüzyıllarca geçmişi olan bir kenttir. Kürt sorununun çözülmesi durumundan Hakkari çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Geçmiş tarihlerde sadece Zap Vadisi'nde 200-300 bin insanın yaşadığı yerdi. Ticaret yolları üzerindedir. Şimdi başka sebeplerden dolayı bunu demek doğru değildir ve katılmıyoruz" diye konuştu.

'Oy alamadığı için böyle davranıyor'

Konuya tepki gösteren Hakkari Esnaflar Odası Başkanı İsmail Akboğa, "Başbakan Hakkari'den oy alamamasından kaynaklı böyle davranıyor. Bizler STK'lar olarak kesinlikle bu fikre karşıyız. İmkanlar verildiği zaman Irak ve İran'la olan yakınlığımızdan dolayı ve Çukurca Sınır kapısının açılması durumunda Hakkari çok hızlı bir şekilde gelişecektir" dedi.

Başbakan'ın seçimlerden sonra kimyasının bozulduğunu belirten BDP Hakkari İl Başkanı Rahmi Kurt ise, "Başbakan'ın kimyasının bozulduğu kesin. Son açıklamalarının ardından sürekli danışmalarının, arkasından açıklamalarını toparlamaya çalışması da bunun kanıtıdır. AKP'nin tabelasının bile olamadığı bir yerde, kent merkezinin ilçeye taşınmasını tartışacağına, önce gelip buraya tabelasını assın. Bir de bir ilin kaderinin, bir kişinin iki dudağı arasında çıkacak iki kelimeye bağlı olması doğru ve mantıklı değildir. Bu söylemi de diğerleri gibi havada kalacak bir söylemdir. Hakkarililer kentlerine sahip çıkacaklardır" diye konuştu.