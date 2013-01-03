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Başbakan: Var mısınız? Hakkari'yi Yüksekova'ya taşıyalım

Başbakan Erdoğan, Hakkari'nin ekonomik olarak gelişmeye müsait olmadığını belirterek şehir merkezini Yüsekova'ya taşımayı önerdi

03 Ocak 2013 10:44

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin ekonomik olarak gelişmeye müsait olmadığını belirterek şehir merkezini Yüsekova'ya taşımayı önerdi.

Erdoğan, sivil toplum örgütlerinden destek istedi. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Onay, bunun ancak referandumla gerçekleşebileceğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği bölge toplantısında ilginç bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre Hakkari'nin coğrafi ve ekonomik olarak gelişmeye müsait olmadığını belirten Erdoğan, şehir merkezini Yüksekova'ya taşımayı önerdi. Havaalanının da Yüksekova'ya yapıldığını hatırlatan Erdoğan, bunun için sivil toplum kuruluşlarından destek istedi.

Ziraatçılarla yaptığı toplantıda sorunları dinleyen Erdoğan, çeşitli talepleri de istişare etti. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay Erdoğan'dan Yüksekova'yı il yapmasını istedi.

Başbakan'ın ise "Bu kumaştan iki elbise çıkmaz. Var mısınız? Şehri yukarıya Yüksekova'ya taşıyalım. Ben bunu hep söylüyorum ama bir sonuç alamıyoruz" karşılığını verdiği öğrenildi.

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