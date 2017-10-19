“Hakkari'den çıkarılan çinkoyu 140 dolara İran’a satıp, 3 bin dolara geri alıyoruz”

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, İran ve Irak’taki petrol rezervlerinin Hakkari’de de olduğunu belirterek, “Hakkari, Türkiye’nin en yüksek rezerve sahip petrol kenti olabilir” dedi. Kentteki çinko rezervinin Dünya’da 3’ncü olduğunu ifade eden Taş, “Çinkonun tonunu İran’a 140 dolara satıyoruz. İran bunu külçeye çeviriyor, işliyor ve Türkiye’ye 3000 dolara geri satıyor. Bu madeni biz işleyecek konuma gelirsek Türkiye ekonomisine çok ciddi katkıda bulunacağız. Aynı zamanda Hakkâri’deki işsizliğin yüzde 80’nini de azaltabileceğiz” diye konuştu.

İran ve Irak sınırına komşu olan Hakkari, dünyadaki örneklerinin aksine ticaret kapısı olmasına rağmen ekonomik göstergelerde hep alt planda. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, kentteki petrol, kurşun ve çinko rezervlerinin ciddi anlamda değerlendirilmediğini belirterek, şunları söyledi:

“2014’te Doğu Anadolu Bölgesi’nde en yüksek ihracat rakamını yakalayan il Hakkâri’ydi. 367 milyonluk bir ihracatımız vardı. Son zamanlarda yaşanan olaylar ve güvenlik alanları nedeniyle 1 yıl kapılarımız kapalı kaldı. Üzümlü Kapımız geçici süreliğine kapandı. Ciddi bir ihracat olmasa dahi giriş çıkışlar var. Bizim için ciddi bir sınır kapısı ve her şahıs geçtiğinde karşı taraftan bir şeyler getirebiliyor… Dünya’nın 3’ncü büyük çinko ve kurşun rezervi Hakkâri’de. OSB’nin hayata geçmesi 2018 yılından sonra olacak. Bir an önce bitmesi için elimizden geleni yapacağız. İzmir’den bir firma metaloji fabrikası için müracaat etti. 52 firma genelde hayvancılık ağırlıklı olmak üzere imalata yönelik sektörlerde çalışma yapmak istiyor. 300 milyonluk bir yatırım olacak. İlk etapta 1500 gencimize iş olanağı sağlayarak dolaylı yoldan 4500 kişiye istihdam sağlayacak. Biz artık ihracata bağlı olmayacağız. Mesela biz çinkonun tonunu İran’a en fazla 140 dolara veriyoruz. İran bunu külçeye çeviriyor, işliyor ve Türkiye’ye 3000 dolara geri satıyor. Bu konuyla ilgili başbakanımız dahil enerji bakanımız ve hükümet üyelerini bilgilendirdik. Bu madeni burada biz işleyecek konuma gelirsek Türkiye ekonomisine çok ciddi katkıda bulunacağız. Aynı zamanda Hakkâri’deki işsizliğin % 80’nini azaltabileceğiz. Bunlar dışında Hakkâri’de kayak merkezi açıldı. Çocuklarımız rafting yaptı. Türkiye’nin tek buzulları Cilo Dağı’ndadır. Hakkâri’nin tarihi bir geçmişi olduğu için inanç turizmi de burada yapılıyor. İran ve Irak, Dünya’nın en zengin petrol yataklarına sahip. Biz bu iki ülkeye sınırız. Neden Enerji Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yapmasın? Hakkâri, petrol kenti olabilir. Maden yataklarının Hakkâri’de olduğunu 7-8 yıldır biliyoruz. Bu büyük araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Dünya’nın 3’ncü büyük çinko rezervi Hakkâri’de. Sadece bir maden ocağında 40 milyon ton rezerv var. Bu ciddi zenginlik ve ciddi bir değer. Biz Ticaret Odası olarak hükümetin ilgisini bu konularda çekmeye çalıştık. Ciddi bir aşamadayız. Hükümet de artık bu zenginliklerin farkında. Oda seçimlerinden sonra gündeme getireceğimiz bir konu daha var. Van ve Hakkâri arasındaki 200 km’lik yolu 120 km’ye indirecek bir kara ve tren yolu yapmak istiyoruz. Hedefimiz sınır kapılarını geliştirmek. Eğitim anlamında özel kolejler ve cazibe merkezleri programı kapsamında çağrı merkezinin açılması yönünde çabamızı göstereceğiz.”