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Hakkari'den acı haber: 1 şehit

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu

22 Ekim 2018 21:45

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK\'lı teröristlerin ağır silahlarla açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu.
Akşam saatlerinde Hakkari\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, PKK\'Lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker ağır yaralandı. Helikoperle Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.  

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