Hakkari'den acı haber: 1 şehit

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK\'lı teröristlerin ağır silahlarla açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu.

Akşam saatlerinde Hakkari\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, PKK\'Lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker ağır yaralandı. Helikoperle Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.