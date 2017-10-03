Hakkari'deki su çilesi bitiyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Belediye Başkan Vekili Cüneyet Epcim, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası\'nda sürdürülen su ishale hattı çalışmalarını yerinde denetledi. Epcim, \"Berçelan\'daki su hattının bitmesiyle birlikte Hakkari\'de susuzluk sorunu kalmayacak. Daha önce günde 3 saat su verilen kente, bundan böyle musluklarda 24 saat su akabilecek\" dedi.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve birim amirleri, kente 20 kilometre uzaklıkta bulunan su ishale hattı çalışmalarının devam ettiği 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası\'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Epcim\'in gittiği yaylada güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Başkan Epcim, burada depoların içine kadar girerek denetimlerde bulundu. Başkan Epçim, yıllardan bu yana su sıkıntısı çekilen Hakkari kent merkezini bu sıkıntıdan kurtaracaklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Berçelan Yaylası\'nda Türkiye\'nin en zor en sert coğrafyasında 65 kilometre ishalı hattı ile Hakkari\'yi susuzluktan kurtaracak projeyi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce şehre 3 saat su veriliyordu şimdi ise 24 saat sular akacak. Şuan itibarı ile 24 maslak, 14 toplama odası yaptık. Hakkari halkının susuzluk sorunu tamamen çözeceğiz.\"



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