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Hakkari'deki saldırıda şehit olan operatörün ailesine acı haber ulaştı

Süleyman GÜZEL-İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda ağır yaralanan iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam(22), kaldırıldığı hastanede

09 Ekim 2018 20:27

Süleyman GÜZEL-İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda ağır yaralanan iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam(22), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çam\'ın acı haberi, Osmaniye\'nin Düziçi ilçesinde yaşayan annesi Leyla, babası Mehmet Çam\'a verildi. Yaklaşık 6 aydır bölgede iş makinesi operatörü olarak çalıştığı belirtilen ve 3 aydır Fadime Çam ile sözlü olan Çam\'ın yarın düzenlenecek törenin ardından ailesinin oturduğu Çatak köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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