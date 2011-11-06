Hakkari'deki proresto gösterisinde ortalık karıştı



T24 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'ne TSK'nın karadan ve havadan yaptığı operasyonlarda 37 PKK'lının öldürülmesinin ardından çıkan protestoda ortalık karıştı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Hakkari-Van karayolunu trafiğe kapatıp olay çıkaran göstericileri, polis gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak dağıttı.



Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde Hakkari- Van Karayolu'unu trafiğe kapatıp, barikat kurup ateş yakan 50 kişilik gösterici gruba, polis tazyikli su ve gözyaşartıcı bomba kulanarak müdahale etti.



Göstericiler, kendilerine tazyikli su ve gaz bombası ile müdahele eden polis panzerlerini taş yağmuruna tutarken, yolda geçen bazı askeri araçları da taşladı.



Keklikpınar mahahalesindeki olaylar ara sokaklarda bir süre devam etti.







