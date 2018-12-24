Hakkari'deki kayak merkezine İranlı ve Iraklı turist bekleniyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Merga Bütan Kayak Merkezi, 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, \"Kayak merkezimiz, Hakkari dışında Van ve çevre iller ile İran ve Irak\'ın da kayak merkezi olacak\" dedi.

Hakkari\'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması ile kayakseverlerin akınına uğramaya başladı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi\'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde; 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180\'e çakırtıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4\'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirildi. Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan kayak merkezi, Türkiye\'nin birçok ilinden gelen kayakseverlerin akınına uğruyor. Kayak yapmaya gelenlerin kimisi kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Ordulu kadın öğretmenin, karla kaplı dağların önünde şarkı söylemesi ise ilgi çekti.

\'HAKKARİ DAĞLARI, İSVİÇRE ALPLERİ\'Nİ ARATMIYOR\'

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Merga Bütan Kayak Merkezi\'nin özellikle haftasonları kayakseverlerle dolup taştığını ve kar kalınlığının 2 metrenin üstünde olduğunu ifade ederek, \"Ne Erciyes\'te, ne Uludağ\'da, ne de Palandöken\'de böyle bir kar var. Bölgemiz hızla kayak merkezi olma yolunda ilerliyor. Burası, Hakkari dışında Van ve çevre iller ile İran ve Irak\'ın da kayak merkezi olacak. Hakkari\'nin geleceği açısından Merga Bütan önemli bir merkez. Kayak merkezimiz yaklaşık 3 kilometre mesafeye çıkarıldı. Merkezde artık uluslararası müsabakalar da yapılacak. Kent merkezine 20 dakika mesafede bulunan kayak merkezimizin birçok avantajı var. Bütün kayakseverleri Hakkari\'ye davet ediyoz. Hakkari ilimiz, dağ ve dağcılık sporu açısından önemli bir merkez. Buradaki dağların yüksekliği ve göllerimiz İsviçre\'deki Alpler\'i aratmıyor\" dedi.

\'KARNAVAL HAVASI VAR\'

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Gülal ise, Merga Bütan\'daki kayak merkezinin 2011 yılında baraka ve konteynerlerle inşa edildiğini hatırlatarak,\"O zaman 100-150 insan geliyordu. Ama bugün bir kayakevi ve restaurant yaptık. Yanına bir de telesiyej yapıldı. Binlerce insan buraya gelip kayak yapıyor. Kayak merkezimizde yetişen gençlerimiz Türkiye\'de uluslararası arenada artık ses getirmeye başladılar. Daha önce sporcularımız, ilk 10\'a bile girmezken, şimdi yapılan yarışmalarda Türkiye\'de ilk üçe giriyor. Buranın faaliyete girmesiyle özellikle haftasonları karnaval havası yaşanıyor. Yeni yapılan 4\'lü telesiyej ile birlikte saatte en az bin kişiyi yukarıya taşıyabiliyoruz. En uzun pistimiz 3,5 kilometre. Yakın zamanda faaliyete sokacağımız yeni pistlerde 10 bin insanı ağırlayacağız\" dedi.

\'HAKKARİ ARTIK TERÖR DEĞİL, GÜZELLİKLERLE ANILSIN\'

Güldal, İran ve Irak\'tan turistleri kayak merkezine davet ettiklerini, önümüzdeki yıldan itibaren İranlı turislerin akın akın geleceğini de belirterek şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Tur şirketleri bizi arıyor. Bu hafta 2 grup geldi. Türkiye\'nin kışı en uzun süren kenti Hakkari\'dir. Aralık ayından 1 Mayıs\'a kadar kayak yapılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Kentimizin tek sosyal aktivitesi kayak sporudur. Biz eskiden Hakkari\'ye dağların kenti diyorduk. Artık sloganımız değişti. Şimdi dağların başkenti diyoruz. İsviçre\'nin Alpleri\'nde bile böyle bir dağ silsilesi yoktur. Dünyanın en güzel dağ silsilesi Hakkari\'dedir. Burası hep terörle gündeme geldi. Türkiye\'nin dört bir yanındaki insanlar gelip bu güzellikleri görsünler. Hakkari, artık terörle değil, güzellikleri, yiğit insanları ve misafirperverliği ile anılsın istiyoruz. Burası dışarıdan bakıldığı gibi değil, Türkiye\'nin en misafirperver insanlarının olduğu bir kent. Artık bu önyargıları kıralım.\"

Kayak merkezine gelen kayaksever de, Hakkari dağlarını İsviçre\'deki Alp dağlarına benzettiklerini söyledi.



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