Hakkari'deki alabalık tesisleri zor durumda

Yaşanan ekonomik kriz ve yem fiyatlarındaki artışlar, Hakkari'deki alabalık yetiştiricilerini zor durumda bıraktı.

Hakkari bulunan ve vatandaşların yoğun ilgi göstererek balık ihtiyaçlarını giderdikleri alabalık tesisleri, yükselen yem fiyatları nedeniyle zor duruma düştü.

Alabalık yetiştiricilerinden Kerim Çallı, 21 yıldır su ürünleri üretimiyle uğraştıklarını belirterek, Türkiye'de yem fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

İstanbul ve Ankara'dan yem getirdiklerini belirten Çallı, fiyat artışının yanı sıra kargo ücreti ve diğer masraflar da eklenince yem alamayacak duruma geldiklerini ifade etti.

Çallı, “30 ton kapasiteli tesisimiz var. Bu da Hakkari'nin hiçbir yerine yetmiyor. Devleten destek veya bir kredi istiyoruz. Burada su kapasitemiz çok yüksek, bu suyu değerlendirmek istiyoruz. İran'dan yem getirmek istedik.

Ancak, sınırlarda sıkıntı oluyor. Sınır ticaretine yemi de katsalar ve getirebilsek ekonomik durumumuz biraz daha düzelir” dedi.

