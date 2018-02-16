T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de YPJ'li terörist teslim oldu

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi sınır hattında, Suriye'de PYD/YPJ terör örgütü içerisinde 2 yıldır silahlı faaliyet gösteren YPJ'li bir kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

16 Şubat 2018 15:31

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi sınır hattında, Suriye\'de PYD/YPJ terör örgütü içerisinde 2 yıldır silahlı faaliyet gösteren YPJ\'li bir kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi, sınır hattında görev yapan 34. Hudut Tugay Komutanlığı\'na  bağlı askerler ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri\'nin PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, \"13.02.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi sınır hattında, Suriye\'de bulunan PYD/YPJ bölücü terör örgütü içerisinde 2 yıldır silahlı olarak faaliyet gösteren 1 bayan bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.
Öte yandan, \'terör örgütüne üye olma\' suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi, Hakkari\'nin Yeni Köprü Jandarma Kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİDerecik BeldesiSuriye PYDYPJYPJHakkari ValiliğiDerecikHudut Tugay KomutanlığıEmniyet MüdürlüğünePKKKCKAçıklamadaSuriyePYDYPJKonuHakkari Yeni Köprü Jandarma KontrolOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24