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Hakkari’de yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, sürücüsünün hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

04 Ocak 2018 23:18

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de, sürücüsünün hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Turan Kaya yönetimindeki 30 M0 021 plakalı yolcu minibüsü, hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 çocuk annesi Besna Yaşar öldü, sürücü Turan Kaya ile yolcular Besna Yaşar, Şehmuz Özkan, Zümeyra Artık yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alırken, haber alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti.

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