Hakkâri'de yola torpil koyduğu iddia edilen polis: Eylemcileri korkutma provası yaptık!

Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı araçtan yol kenarına ‘patlayıcı torpil’ atmaktan açığa alınan 3 polisten Y.Ü., ifadesinde “Bu torpil maddesini yaklaşık 10 gün önce T.Ç. isimli işyerinden (çeyiz mağazası) aldık. Molotoflu ve havai fişek saldırılarına karşı eylemcileri korkutmak amaçlı aldık. Olay gecesi de araç içerisinden dışarıya doğru deneme amaçlı 3 adet torpil attık” dedi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı araçtan yol kenarına ‘patlayıcı torpil’ atmaktan açığa alınan 1’i komiser 3 polisle ilgili polis tutanağına Hürriyet ulaştı.

Tutanakta özetle şunlar kaydedildi:

Keklik kantar mevkisi

- “15.01.2015 günü saat 23.00 sıralarında Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli 2979...sicil sayılı B.H.T. isimli polis memuru ticari taksi ile arkadaş ziyaretinden dönerken Keklik Kantar mevkii civarında 46-22 kod nolu Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi aracın mazgallarından yol kenarındaki vatandaşlara doğru patlayıcı ve parlayıcı madde atıldığını görmüş. TEM Şube Müdürü E.K.’yi arayarak gerekli bilgiyi vermiş. TEM Şube Müdürü E.K., Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan S.Ş. ile görüşerek 46-22 kod nolu resmi araç Atatürk Polis Merkezi önüne telefon irtibatı kurularak çağrılmış. Araç içerisinde 2743..sicil sayılı komiser yardımcısı Y.Ü. ile 2917...sicil sayılı polis memuru M.C. görülmüş, akabinde araç içerisi Koruma Şube Müdürü S.Ş., TEM Şube Müdürü E.K. ve TEM Şube ekipler amiri M.K. tarafından incelendiğinde aracın ön konsolu üzerinde poşet içerisinde mavi kırmızı renkli plastik karton ibareli karton kutu içerisinde 20 adet patlayıcı torpil bulunmuştur.

Korkutmak amaçlı

- Araçta o saatlerde görevli bulunan Y.Ü., bahse konu patlayıcıları hangi amaçla araç içerisinde bulundurulduğu ve 15.01.2015 günü saat 23.00 sıralarında Keklik Kantar mevkisinde araç içerisinden dışarıya doğru bahse konu torpillerin kullanılıp kullanılmadığı sorulduğunda bu görevlilere ‘bu torpil maddesini yaklaşık 10 gün önce T.Ç. isimli işyerinde aldıklarını, alma amaçlarının ise Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı noktalara yapılabilecek molotoflu ve havai fişek saldırılarına karşı eylemcileri korkutmak amaçlı kullanacaklarını ve 15.01.2015 günü saat 23.00 sıralarında 3139...sicil sayılı polis memuru M.B.C.’yi TOKİ’de bulunan ikametine götürmek üzere Keklik Kantar mevkisinden geçtiklerini ve bu arada araç içerisinden dışarıya doğru deneme amaçlı 3 adet torpil attıklarını’ beyan etmiş, yine araç içerisinde görevli araç şoförü M.C. isimli polis memuruna sorulduğunda bu görevlilere bu maddeyi kendisinin atmadığını beyan etmiştir. Bu maddeleri attıkları iddia edilen bölge olay yeri inceleme ekiplerince aranmış, yolun işlek ve kar yağışlı olduğundan dolayı herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.”