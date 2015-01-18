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Hakkâri Valiliği: Yola patlayıcı atan polisler açığa alındı

Valilik'ten yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracından yol kenarına 'patlayıcı torpil' atıldığının tespit edildiği belirtildi

18 Ocak 2015 16:18

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araçtan yol kenarına "patlayıcı torpil" attığı belirlenen biri komiser 3 polis açığa alındı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Ocak 2015 günü saat 23.00 sıralarında Keklikpınar Mahallesi Kantar mevkii civarında seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı polis aracından yol kenarına "patlayıcı torpil" atıldığının tespit edildiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği gün zırhlı araçta bulunan bir komiser ile 2 polis memurunun görevden uzaklaştırılarak açığa alındığı ifade edilen açıklamada, gerekli adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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