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Hakkari'de yol uygulamasında kaçak malzemeler ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'de, yapılan yol uygulamalarında gümrük kaçağı saat, akaryakıt, saç losyonu, gözlük, tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi

07 Ocak 2019 18:30

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ\'de, yapılan yol uygulamalarında gümrük kaçağı saat, akaryakıt, saç losyonu, gözlük, tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.
Hakkari ve ilçelerinde, polis ile jandarma ekiplerinin  kaçakçılık faaileyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürerken, il merkezi ve ilçelerinde 01-07 Ocak tarihleri arasında polis ve jandarma  ekipleri tarafından yol uygulamaları yapıldı.Uygulamalarda 97 kol saati, 280 saç losyonu, 74 litre akaryakıt, 87 gözlük, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi. 

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