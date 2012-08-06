Hakkari'de yedi bölge 6 Ekim'e kadar 'askeri yasak bölge' ilan edildi

Hakkari Valiliği bölgede 14 gündür sürmekte olan çatışmaların ardından bugün yaptığı yazılı açıklamada geçici olarak 7 ayrı yeri yasak bölge ilan ettiklerini duyurdu. Yasağın 6 Ekim 2012'ye kadar süreceği belirtildi.

Son günlerde yoğun olarak PKK’ya karşı operasyonların yürütüldüğü ve çatışmaların çıktığı Hakkari’de bazı bölgeler geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Hakkari, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova İlçeleri’ndeki askeri yasak bölgeleri Hakkari Valiliği yazılı açıklamayla duyurdu. 7 ayrı bölge "İkiyaka bölgesi, Şırnak Beytüşşebap doğusu ve Hakkari merkez bölgesi Altındağlar, Buzul Dağı bölgesi, Alandüz Bölgesi, Balkaya Dağları Bölgesi, Gediktepe ve Karadağ bölgesi, Çağlayan ve Pirinçeken Bölgesi" olarak belirtildi.