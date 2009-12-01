Hakkari'de ve Doğubeyazıt'ta izinsiz gösteri

T24 -

Doğubeyazıt da karıştı



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen göstericilere polis müdahale etti.



Alınan bilgiye göre, DTP'ye ait seçim otobüsüyle il ve ilçeleri gezen bir grup, Ahmedi Hani parkına kadar yürüdü. Büyük Ağrı Caddesi'ndeki DTP ilçe teşkilatı önüne gelen grup, yapılan uyarılara rağmen dağılmadı.



Polise taş atan göstericiler, tazyikli su ve biber gazı kullanılarak dağıltıldı.



Ara sokaklara kaçan göstericilerin yer yer güvenlik güçlerine taş atıkları bildirildi.







Yüksekova dün de gergindi



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane ederek dün de (30 Kasım 2009) yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etmiş, kent merkezinde bir araya gelen grup slogan atıp barikat kurarak yolu trafiğe kapatmıştı.



Polis, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmiş, müdahaleye taş ve molotofkokteyliyle karşılık veren göstericiler, Türk Telekom Yüksekova işletme binasının camlarını kırdıktan sonra ara sokaklara kaçarak dağılmıştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen göstericilere polis müdahale etti.Alınan bilgiye göre, DTP'ye ait seçim otobüsüyle il ve ilçeleri gezen bir grup, Ahmedi Hani parkına kadar yürüdü. Büyük Ağrı Caddesi'ndeki DTP ilçe teşkilatı önüne gelen grup, yapılan uyarılara rağmen dağılmadı.Polise taş atan göstericiler, tazyikli su ve biber gazı kullanılarak dağıltıldı.Ara sokaklara kaçan göstericilerin yer yer güvenlik güçlerine taş atıkları bildirildi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane ederek dün de (30 Kasım 2009) yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etmiş, kent merkezinde bir araya gelen grup slogan atıp barikat kurarak yolu trafiğe kapatmıştı.Polis, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmiş, müdahaleye taş ve molotofkokteyliyle karşılık veren göstericiler, Türk Telekom Yüksekova işletme binasının camlarını kırdıktan sonra ara sokaklara kaçarak dağılmıştı.

Hakkari'de DTP tarafından düzenlenen miting sonrasında izinsiz gösteri yapan gruba, polis müdahale etti.DTP Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kandil'den gelen sözde barış grubunun da katıldığı miting sonrasında Dağgöl ve Bağlar mahallerinde bir araya gelen göstericiler, yollara barikat kurarak yasa dışı slogan attı.Ateş yakarak korsan gösteri yapanlar, olay yerine gelen polis araçlarını da taşladı, molotof kokteyli attı.Bunun üzerine polis, göstericilere dağılmaları için biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Ara sokaklara kaçarak tekrar bir araya gelen göstericilerin eylemlerini sürdürmesi üzerine polis, basınçlı su ile yollarda yakılan ateşi söndürerek barikatları temizledi.Çevik kuvvet ekipleri ise kaçan göstericileri yakalamak için mahalle aralarına dağıldı. Polis ile göstericiler arasında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından gerginliğin halen sürdüğü bildirildi.