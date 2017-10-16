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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda,168 kilo 320 gram esrar, 23 kilo 76 gram eroin, 37 kilo 5 gram ayfon sakızı ve 1 kilo 19 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi

16 Ekim 2017 14:04

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda,168 kilo 320 gram esrar, 23 kilo 76 gram eroin, 37 kilo 5 gram ayfon sakızı ve 1 kilo 19 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişi  tutuklandı.
Hakkari Valiliği, Emniyet  Müdürlüğü ekipleri\'nin kent genelinde  düzenlediği uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıkamada şöyle denildi:
\"09.10.2017 ile 16.10.2017 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 168kilo 320 gram esrar maddesi, 23 kilo 76 gram eroin maddesi, 37 kilo 5 gram  afyon sakızı maddesi, 1 iklo 19 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 2 şahıs tutuklanmış olup, 1 şahsın ise soruşturma işlemleri devam etmektedir.  Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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