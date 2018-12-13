Hakkâri'de üs bölgelerine yıldırım isabet etti: 6 asker yaralandı

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 6 asker tedavi altına alındı.

Vali İdris Akbıyık, yaralı askerleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hakkâri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile hastaneye giderek, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve diğer doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Akbıyık, yaralı askerlerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.