Hakkari'de tutuklu sayısı 22'ye çıktı

Hakkari Defterdarlığı muhasebe servisinde geçen yıl ortaya çıkarılan yolsuzluk olayıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında geçen hafta 20 kişinin tutuklanmasının ardından, polisin İzmir ve Karaman'da yürüttüğü operasyonlar kapsamında da N.S., T.S. de tutuklandı. Yolsuzlukla ilgili tutuklananların sayısı 22'ye çıktı.



Defterdarlık Muhasebe servisinde çalışan 1 memur, Hakkari'de eczacılık yapan 2 kişiden de yardım alarak, 2007- 2008'in farklı tarihlerinde Milli Eğitim ve Sağlık müdürlüklerinin tedavi giderleri için yatırılan paralardan toplam 13 milyon TL'yi, açtıkları çeşitli hesaplara aktardı. Vurguncu memur, 26 Ağustos 2008'de de 7 milyon TL'yi daha hesaplarına aktarmak isterken, aynı bölümde çalışan bir memur olayı fark ederek, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari Valiliği de bir komisyon kurarak inceleme başlattı. Defterdar Necmettin Arın ise geçen yıl Ağustos ayında zimmetlerine para geçirdiği iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan 1 memur ve 2 eczacı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Defterdar Arın, ayrıca düzenlenen çeşitli evraklarda imzaları bulunan muhasebe servisindeki 3 memuru da açığa aldırıp, hesaplarına el koydurmuştu. Maliye, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da hesapların incelenmesi ve olayın soruşturulması için müfettiş gelmişti.



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 gün önce ilk tutuklama geldi. Yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla Ö.Ş., Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Soruşturmayı genişleten Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk olayına isimleri karışan ve aralarında Milli Eğitim Şube Müdürü, 3 doktor, 12 memur, eczane sahiplerinin de bulunduğu diğer 19 kişinin yakalanması için de talimat verdi. Savcılığın talimatı üzerine bir hafta önce isimleri belirlenenlerin ikametlere şok baskınlar düzenlendi.



Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 30 Mart 2009 tarihinde Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 19 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Savcılıktaki sorguları süren 13 kişi ise 1 Nisan'da çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce `suç örgütü kurmak ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık'tan tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylece Hakkari Defdardarlığı'ndaki yolsuzluk olayı ile ilgili tutuklananların sayısı 20'yi buldu.



Önceki gün ise polisin İzmir ve Karaman'da sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, yolsuzlukla ilgili hakkında arama kararı olan N.S. Karaman'da, T.S. ise İzmir'de gözaltına alındı. Mahkameye çıkarılan N.S. ile T.S. tutuklanarak cezaevine konuldu. Yolsuzlukla ilgili olarak tutuklananların sayısı böylelikle 22'ye çıktı.

