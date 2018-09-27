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Hakkari'de 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz' semineri

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de din görevlilerine yönelik 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' konulu seminer düzenlendi

27 Eylül 2018 16:53

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de din görevlilerine yönelik \'Terörü hep birlikte durdurabiliriz\' konulu seminer düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği\'nce Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Terörü hep birlikte durdurabiliriz\' seminerine kentteki din görevlileri katıldı. Seminerde, slayt gösterimleri eşliğinde polis memuru Burak Üstüner, PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini, dini istismar etme metotları hakkında detaylı bilgiler verilerek, neler yapılması gerektiğini anlattı.
Seminer sonunda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından din görevlilerine üzerinde \'Terörü hep birlikte durdurabiliriz\' yazılı broşür, defter ve kalem hediye edildi.

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