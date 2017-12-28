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Hakkari'de teröristlerin saldırısında 6 asker yaralandı (2) (YENİDEN)

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı terörislerin üs bölgesine yaptığı saldırıda 6 asker yaralandı

28 Aralık 2017 18:08

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı terörislerin üs bölgesine yaptığı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari\'de tedavi altına alındı.
Çukurca İlçesi\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine PKK\'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 6 asker yaralandı.PKK teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılırken,  yaralı askerler helikopterle getirildikleri Hakkari\'de tedavi altına alındı. 

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