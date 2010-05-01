Hakkâri'de tahta köprü çöktü: 1 kişi kayıp

T24 - Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde tahta köprünün çökmesi sonucu Pesan Çayı'na düşen 2 kişiden biri akıntıya kapılarak kayboldu.





İlçede inşaat işçisi olarak çalışan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinli olan Abdullah Öztekin ile Servet Aksoy, Şemdinli-Derecik kara yolunda gezintiye çıktı.





Kara yolunun 2. kilometresinde bulunan Pesan Çayı kenarına geldikleri sırada tahta köprüden karşıya geçmek isteyen Öztekin ve Aksoy, köprünün çökmesi sonucu çaya düştüler.





İşçilerden Abdullah Öztekin, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılırken, Servet Aksoy akıntıya kapılarak kayboldu.





Sudan çıkartılan Öztekin, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Polis ve jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine giden güvenlik güçleri, kaybolan Aksoy'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.

