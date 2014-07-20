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Aşiret kavgası ölüm getirdi, Hakkâri'de sokağa çıkma yasağı edildi

Hakkâri Valiliği, kentte önceki gece çıkan aşiret kavgası nedeniyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti

20 Temmuz 2014 23:41

Hakkari Valiliği tarafından kentte dün çıkan aşiret kavgası bugün bir kişinin ölümüne yol açarken, kentte ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari'de önceki gece 4 genç arasında başlayan tartışma kısa süre büyüyüp iki aşiretin fertlerinin karıştığı kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve satırlarla birbirlerine saldıran iki grubun kavgasında 4 kişi yaralandı, birçok işyeri ve aracın camları kırıldı.

Olay önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bulvar Caddesi üzerinde 4 genç arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Gençlerin arasında başlayan kavgaya bağlı oldukları iki aşiretin diğer fertleri de katıldı. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve satırlarla saldırırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Çevredeki birçok iş yeri ve araç zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, zaman zaman gaz bombası ve tazyikli su kullanarak kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Polislerin ayırmakta güçlük çektiği kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

 

Bir kişi hayatını kaybetti

 

Bugün ise saat 16.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçaklarla toplanan Ertoşi ve Pinyanişi aşireti mensupları Bulvar caddesi üzerinde karşılaştı. BDP’liler ve her iki aşiretin liderlerinin araya girmesiyle kavga önlendi. Şehir merkezinden ayrılan bir grup Ertoşi aşireti mensubu saat 19.00 sıralarında silahlarla Bağlar Mahallesi’ndeki Pinyanişi Aşireti mensubu Mustafa Er’in evini bastı. Silahlı saldırıda Mustafa Er hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen oğlu da yaralandı.

Gerginliğin doruk noktasına ulaştığı kentte geniş güvenlik önlemi alınırken, iki aşirete arasındaki çatışma devam ediyor. Valilik olayların büyümesi üzerine kentte ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan ederken bu durum, camilerden ve polis araçlarından duyuruldu.

 

Sokağa çıkma yasağı

 

Hakkâri Valiliği, önceki gece yaşanan bu kavganın ardından, kentte ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

 

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