Hakkari’de, şehit polislerin isimleri kütüphanelere verildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi\'nin ‘Her Şey Seninle Başlar’ projesi kapsamında, kent merkezinde açılan iki kütüphaneye, Hakkari\'de şehit olan özel harekat polislerinin isimleri verildi.

Hakkari merkezde bulunan Seyyit Taha İmam Hatip ve Erol Olçuk ortaokullarındaki 2 kütüphaneye, 4 ay önce Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Erhan Konuk ile 5 ay önce merkeze bağyı Oğul Köyü kırsalındaki çatışmada şehit olan özel harekat polisi 25 yaşındaki Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın isimleri verildi.

Kütaphanelerin açılışına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, polis ekipleri ile okul müdürleri katıldı.

Vali Toprak, şehit polislerin adına yaptırılan kütüphanelerin açılışlarını yaptıktan sonra, 4 bin kitabın yer aldığı kütüphaneleri gezdi. Sınıfları da gezen Vali Toprak, öğrencilerin ‘En büyük Vali bizim Vali’ tezahüratlarıyla karşılandı. Toprak, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Vali Toprak, şehit polislerinin adının verildiği kütüphaneleri açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu kütüphaneyi okullara kazandıran emniyet yetkililerine teşekkür etti.

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