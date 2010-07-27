-HAKKARİ'DE ŞATAFATLI DÜĞÜNLERE SINIRLAMA HAKKARİ (A.A) - 27.07.2010 - Hakkari'de, belediye, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerinin yaptığı toplantıda düğün törenlerine sınırlamalar getirildi. Hakkari Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanlığı öncülüğünde, kentteki kanaat önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla 23 Temmuzda halk toplantısı yapıldığı ve geçmiş yıllardan beri süre gelen bazı uygulamaların, halkta maddi ve manevi sıkıntıya yol açtığının tespit edildiği belirtildi. Ortak yaşamın gereği olan daha demokratik, çağdaş, modern ve yaşanılabilir bir kent hayatı için bazı kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ''Düğün sahibinin mağduriyetinin giderilmesi ve çalınan müzikten kaynaklı ses kirliliğinin en aza indirilmesi için düğünlerin bir güne indirilmesi, gelin almaya giderken konvoyun en fazla 15 araçla sınırlandırılması, şehir dışından alınacak gelin konvoyunun 5 araçtan fazla olmaması, gelin tarafına götürülen nişan ve takıların halka gösterilmemesi, geline alınan altın miktarının günün ekonomik şartları gözetilerek en fazla 7 Cumhuriyet altını, 3 adet bilezik, 1 adet küpe ve 2 adet yüzük olması, gelinin kuaföre götürülmesinde gelin ailesinden en fazla 2 bayanın götürülmesi, düğünler için davet edilen misafir olayına sınırlama getirilmesi, kurumlardan liste alınarak davetiye yazılmasından vazgeçilmesi, düğünlere sadece yakın dost, akraba ve komşuların çağrılması, kına gecelerinde damadın ailesinin gelin tarafına en fazla 3 araba ile gitmesi kararlaştırılmıştır.'' Kentte gelişebilecek toplumsal olaylara müdahil olması amacıyla komisyon oluşturulmasının da kararlaştırıldığı toplantıda, kararın İl Müftülüğü, Belediye Başkanlığı ve yerel basın aracılığı ile halka duyurulması, karara uymayan vatandaşların, düğün ve taziyelerine katılmamasına karar verildiği ifade edildi.