Hakkâri'de polis aracına roketli saldırı

T24 - Hakkâri Valisi Muammer Türker, Hakkâri-Çukurca kara yolunda devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen roketli saldırıda, iki polis memurunun yaralandığını açıkladı.





Vali Türker, devriye görevi yapan polis aracına, Hakkâri-Çukurca kara yolunun 20. kilometresindeki Çöplük mevkisinde, yüksek kesimden roketli saldırı düzenlendiğini belirtti.





Saldırıda iki polis memurunun yaralandığını ifade eden Vali Türker, yaralıların Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.





Saldırının ardından Hakkâri'ye giriş çıkışların yasaklandığı, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

