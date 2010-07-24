Hakkâri'de polis aracına el bombalı saldırı

T24 - Hakkâri'de AKP İl Başkanlığı'nın güvenliğinin sağlayan polis aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce el bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Hakkâri'de AKP İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın güvenliğini sağlayan polis aracına el bombalı ve silahlı saldırıda bulunuldu.



Alınan bilgiye göre, AKP İl Başkanlığı ile merkeze bağlı Durankaya beldesi belediyesine ait bir ofisin de bulunduğu Kayacan caddesindeki İl Özel İdaresi'ne ait iş hanının güvenliğini sağlayan polis aracına, akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce el bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.



El bombasının patlamadığı saldırıda, polis aracında hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrasında çevrede güvenlik önlemi alan polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.



Hakkari Valisi Muammer Türker, bina önündeki polislerin AKP İl Başkanlığı'nın güvenliğini sağladığını belirterek, saldırganların yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma yapıldığını bildirdi.





