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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait silah muhimmatı, el bombası, kamera, akü, ve terör örgütü kimliği ele geçirildi

18 Mayıs 2018 18:59

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait silah muhimmatı, el bombası, kamera, akü, ve terör örgütü kimliği ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Jandarma ekiplerinin Şemdinli İlçesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şemdinli İlçesi Balkayalar Dağı Benan Kapı Üs bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 100 HK-33 mühimmatı, 180 bixi mühimmatı, 243  AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 1 el bombası, 1 akü, 1 video kayıt cihazı, 1 kafa kamerası, 2 kamera bataryası ve 1 adet bölücü terör örgütü kimliği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"
 

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