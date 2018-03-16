Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK\'ya ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşamsal malzeme ele geçirdi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yufkalı köyü Kola mezrası Derindere mevkiine düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak arazide yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne ait 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 200 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 120 bixi mühimmatı, 40 zırh delici uçaksavar mühimmatı, 1 el bombası, 1 roketatar sevk fişeğine bağlı el yapımı patlayıcı, 2 tuzaklanmış tüp, 8 pil bloğu, 400 metre kablo, 1 akü, 4 uyku tulumu, 4 bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 4 sivil kıyafet, 5 battaniye, 2 kazma, 2 çaydanlık, 2 tava, 2 şemsiye, 1 testere ile çok sayıda kozmetik, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.



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