T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşamsal malzeme ele geçirdi

16 Mart 2018 14:14

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK\'ya ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşamsal malzeme ele geçirdi.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yufkalı köyü Kola mezrası Derindere mevkiine düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak arazide yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne ait 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 200 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 120 bixi mühimmatı, 40 zırh delici uçaksavar mühimmatı, 1 el bombası, 1 roketatar sevk fişeğine bağlı el yapımı patlayıcı, 2 tuzaklanmış tüp, 8 pil bloğu, 400 metre kablo, 1 akü, 4 uyku tulumu, 4 bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 4 sivil kıyafet, 5 battaniye, 2 kazma, 2 çaydanlık, 2 tava, 2 şemsiye, 1 testere ile çok sayıda kozmetik, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİPKKHakkari ValiliğiJandarma KomutanlığıYufkalıKolaDerinderePKKKCKAK47FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24