Hakkari'de PKK'ya ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramalarında terör örgütü PKK\'ya ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği, çadır ve yorganlar ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin merkeze bağlı Oğul köyü Azizan Deresi mevkiinde PKK\'lı teröristlere yönelik yaptığı operasyonlar ve arazi arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah ve mühimmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"19.12.2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü Azizan Deresi mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 75 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek,700 metre kablo, 2 küçük tüp (el yapımı patlayıcı düzenekli), 1 akü, 1 anahtar düzeneği, 2 çadır ve 1 yorgan ele geçirilmiştir.\"

Öte yandan, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde polisin yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde ise 2 adet patlamış ve 3 adet patlamamış el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcıların uzman ekipler tarafından imha edildiği belirtildi.