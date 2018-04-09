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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

09 Nisan 2018 17:40

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK\'ya ait silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ve Çukurca kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
\"Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 2 pil bloğu (EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış), 110 metre elektrik kablosu, 3 metre branda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca Yüksekova ilçesi Varkevik Tepe çevresinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ise 6 adet 12 kilogramlık tüp, 20 metre kablo, 5 adet pil, 20 litre sıvı yağ, 30 metre branda, 3 şemsiye, 1 ocak, muhtelif yaşam malzemesi ve kıyafet ele geçirilmiştir. Çukurca ilçesi Bey Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ise, 1 RPG-7 roketatar silahı ve 1 Bixi makineli tüfek gövdesi ele geçirilmiştir.\" 
 

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