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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'nin Ceylanlı köyü kırsalında jandarma tarafından sürdürülen operasyonda bir mağarada ve Konak köyü mezerasındaki bir evde terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

16 Şubat 2018 15:24

HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ\'nin Ceylanlı köyü kırsalında jandarma tarafından sürdürülen operasyonda bir mağarada ve Konak köyü mezerasındaki bir evde terör örgütü PKK\'ya ait silah, mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Hakkari kent merkezine bağlı Ceylanlı köyü kırsalında operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, bir mağara tespit etti. Mağarada PKK\'ya ait olduğu değerlendirilen 1 AK-47 kalaşnikof  piyade tüfeği, bu silaha ait 96 fişek, 3 şarjör ile 250 metre el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan kablo ele geçirildi.
Öte yandan jandarmanın Konak köyüne bağlı Zavite mezrasında bir evde yaptığı aramalarda ise, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 300 fişek ile 2 adet şarjör ele geçirildi.

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