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Hakkâri'de PKK saldırısı: 1 asker şehit oldu

Olayla ilgili soruşturma açıldı

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03 Eylül 2017 19:48

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan asker, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesi’nde şehit oldu.

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu ağır yaralanan askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, “03.09.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe’ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkâri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

 

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