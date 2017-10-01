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Hakkari’de ‘patlamamış mühimmat’ infilak etti: Bir çocuk hayatını kaybetti

Yüksekova'da sokakta bulup oynadıkları cismi patlaması sonucu iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri hastanede tedavi altında

01 Ekim 2017 01:48

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nde bulup kurcaladıkları cismin patlaması sonucu 7 yaşındaki Umut Kozay öldü yaşamını yitirdi, kardeşi 6 yaşındaki Erhan Kozay ise yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İlçenin Eski Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oynayan Umut ile kardeşi Erhan Kozay, bulup kurcaladıkları cisim ellerinde patladı. Meydana gelen patlama Kozay kardeşler yaralandı. Çağrılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Umut Kozay kurtarılamadı, kardeşi Erhan Kozay'ın tedavisi sürüyor.

"Patlamamış mühimmat"

Valilik, patlamanın operasyon zamanından kalmış olabileceği değerlendirilen bir mühimmat nedeniyle yaşanmış olabileceğini bildirdi. Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

“30.09.2017 günü saat: 13.50 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi No:23 önünde bulunan moloz yığını içerisinde operasyon zamanından kalan patlamamış mühimmat olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak etmesi sonucu 1 çocuk olay yerinde yaşamını yitirmiş, 1 çocuk ise, ağır yaralanmıştır. Yaralı çocuğun tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” (DHA)

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