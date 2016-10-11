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Hakkâri’de patlama; 1 çocuk yaşamını yitirdi

Yaralı 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

11 Ekim 2016 20:15

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde buldukları bir cismi kurcalayan çocuklardan 3'ü meydana gelen patlamada yaralandı. Yaralı çocuklar, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Yaralı çocuklardan Umut Ayvalık yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulu'nun yakınında bulunan boş alanda meydana geldi.

Bir grup çocuğun bulup kurcaladıkları cisim ellerinde patladı.

Patlamada amca çocukları oldukları öğrenilen 10-11 yaşlarındaki Umut, Hakan ve Ruken Ayvalık yaralandı. Yaralı çocuklardan Umut Ayvalık yaşamını yitirdi.

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