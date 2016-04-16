Hakkari'de ‘özel güvenlik bölgesi’ kararı

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı bölgelerin, 18 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği açıklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren PKK ve diğer örgütlerinin son zamanlarda yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şemdinli sınırlarında bulunan;Kurigan Tepe-Bermeş Tepe-Hale Tepe-Hezir Bölgesi, Güneydağı Doğu Kısmı Bölgesi, Geniş Tepe Bölgesi, Ginse Tepe-Efkar Tepe-Kızga Tepe Bölgesi, Serıselek-Koçkayalığı Bölgesi, Kesikkaya Tepe Bölgesi, Sersüviski Doğusu Bölgesi, Korsila Tepe-Sandalye Tepe Bölgesi, Küneberek Tepe-Beyazdağ Bölgesi, Kola Deresi-Kırçimenlik Tepe-Bulanık Tepe Uzanımı Hattı Bölgesi, Köprü Tepe Bölgesi, Karakol Tepe-Siyahtaş Tepe-Beyaz Tepe Bölgesi, Menader Tepe-Kalereş Tepe Bölgesi, Koryürek - Samanlı Bölgesi, Mehendi Bölgesi, Sivri Tepe Bölgesi, Nizar Tepe-Haydar Sırtı Bölgesi, Hezir Bölgesi, Yüksekova ve Şemdinli İlçesi sınırlarında bulunan Güney Bölgesi, Kuzey Bölgesi, Yüksekova ilçe sınırlarında bulunan; Küçe T.- Meydan T.-Yayla T.-2 bin 792 Rk.T.- Müzgikaya T. Bölgesi, Sipendere T.-İskender Sırtları-2 bin 904 Rk.T. Bölgesi, Merkez İlçe sınırlarında bulunan; Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen Kapısı-Eski Kırıkdağ Bölgesi, 18 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."