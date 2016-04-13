CHP heyeti güvenlik gerekçesiyle Yüksekova’ya alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hakkari’ye giden partinin Çetin Osman Budak başkanlığındaki heyet, güvenlik gerekçesiyle Yüksekova’ya alınmadı.

Hürriyet’in haberine göre, Çetin Osman Budak başkanlığındaki 10 kişilik heyet, inceleme yapmak üzere Hakkari’ye geldi. CHP Genel Başkan yardımcıları Çetin Osman Budak ve Sezgin Tanrıkulu ile milletvekilleri Mehmet Gökdağ, Erdin Bircan ile PM Üyesi Alper Keten, sabah saatlerinde Hakkari-Yüksekova yol ayırımındaki Yeniköprü Jandarma Karakolu’na geçerek askeri yetkililerle kısa bir görüşme yaptı.

Ardından heyet adına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Van’da çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, bugün de Yüksekova’ya gitmek istediklerini, fakat güvenlik gerekçesiyle ilçeye alınmadıklarını söyledi. Budak, “Hakkari Valisi’nin talimatıyla Yüksekova’ya güvenlik gerekçesiyle geçemiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir daha ziyaret edeceğiz. Askerlerle görüştük, Yüksekova’daki durumu kısmen aldık. Birazdan Vali Beyle de bir sohbet edeceğiz. Durumu yerinde tespit edeceğiz. İhtiyaçları tespit edeceğiz. O ihtiyaçlarla da ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir çalışma yapacağız. Yardım TIR’larımızı göndereceğiz. Hazırlıklarımız tamam. Ama ihtiyaçları bilmiyoruz. İhtiyaçlara göre de bugün Vali Beyden alacağımız bilgilerle elimizden geleni gölge için yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Yeniköprü Jandarma Karakolu’nda askerlerle yaptıkları sohbete de değinen Budak, “Yüksekova’da yüzde 10 ila 15 civarında sıkıntı kaldığını söylediler. En geç üç beş güne kadar sıkıntıların ortadan kaldırılacağını ve zamanlama olarak bir hafta sonra gelseydik içeri girebileceğimizi söylediler” diye konuştu.

Heyet, daha sonra Hakkari kent merkezine geçti. Yol üstünde Deniz Gezmiş Köprüsü olarak bilinen ‘Devrimci Gençlik Köprüsü’nde duran heyet üyeleri, burada basın mensuplarına poz verdi.

Devrimci Gençlik Köprüsü üzerinde bir açıklama yapan CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, bu köprünün aklıselimlerin yaptığı barış ve kardeşlik köprüsü olduğunu ifade ederek, “Bu köprünün bölgenin barışına kardeşliğine hizmet ettiğini düşünüyoruz. Bizde bu amaçla bölgenin huzur ve kardeşliğine huzur gelsin diye buradayız. Barışa, kardeşliğe ve sevgiye kimse engel olamaz. Burada insanlık kazanır. Herkes bunu iyi bilsin” şeklinde konuştu.

Heyet, temasları kapsamında Hakkari Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra CHP il binasına geçti. Heyet öğleden sonra Hakkari Belediyesi’ni ve Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret edecek.