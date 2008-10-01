Hakkari'de ölümüne bayramlaşma

Hakkari'de Zap Deresi'nin iki yakasında oturan akrabalar, bayramlaşmak için ölüm tehlikesini göze alıyor. Üzümcü Köyü sakinleri, azgın akan Zap Deresi'nin karşı tarafında bulunan Derav Mahallesi'ndeki akrabalarıyla ilkel teleferiğe doluşarak karşıya geçip bayramlaşıyor. Çocuk, kadın, erkek bütün tehlikelere rağmen her yıl bu şekilde bayrama gittiklerini belirten köyleler, olası facia yaşanmadan bu bölgeye köprü yapılmasını istedi.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Üzümcü Köyü ile Zap Deresi'nin karşı tarafındaki Derav Mahallesi'nde oturan Çiftçi ailesi mensupları bayramlaşmak için yine Zap Deresi'ni geçmek zorunda kaldı. Ancak, bu dereyi geçmek isteyen Çiftçi ailesi mensupları ölüm tehlikesini göze aldı. Köprü olmadığı için Çiftçi ailesi mensupları, akrabalarını ziyarete gitmek için Zap Deresi'nin azgın suları üzerindeki ilkel teleferiği kullanıyor. Bölgede toplanan aile fertleri teleferiğe binerek tehlikeli bir yolculuk ardından karşı tarafa geçiyor. Burada oturan akrabalarını ziyaret eden Çiftçi ailesi mensupları, yine aynı teleferikle köylerine dönüyor.



Bütün tehlikeleri göze alarak 2 hane 30 nüfusun bulunduğu Derav Mahellesi'ne güçlükle ulaşan Çitfçi ailesi mensupları, yetkililerden köprü yapılmasını istiyor. Yıllardan bu yana aynı çileyi çektiklerini belirten Feti Çiftçi, "Herkes gibi bayramlaşmak için akrabalarımızı ziyarete gidiyoruz. Yıllardır bu bölgeye bir köprü yapılmadı. Üzümcü Köyü'nden Zap Deresi'nin karşı tarafından bulunan Derav Mahallesi'ndeki akrabalarımızın yanına teleferikle geçiyoruz. Tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ama yapacağımız bişey yok. 21.yüzyıl Türkiye'sine bu manzara hiç yakışmıyor" dedi.