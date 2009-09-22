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Yaşam

Hakkari'de olaylar çıktı

22 Eylül 2009 19:46

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’de 14 gün önce güvenlik güçlerince yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen ve Hakkari Devlet Hastanesi morgunda bekletilen 2 Suriyeli teröristin cenazelerinin ailelerini verilmemesi yüzünden olaylar çıktı.

Hakkari’nin Biçer ve Menderes Mahallelerinde yola barikat kurarak slogan atan gruplara polis müdahale etti. Polisin uyarılarına aldırmayarak taş atan grubu polis, gözyaşartıcı bomba ve tazikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı. Yaklaşık 50 kişilik grup, polise taş atarak karşılık verdi.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da atılan gazdan etkilendi. Ara sokaklara dağılarak kaçan göstericiler ile polisler arasında kovalamaca yaşanırken, Hakkari’deki olaylar sokak aralarında devam etti.


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