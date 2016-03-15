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Hakkari'de Nevruz etkinlikleri yasaklandı

Hakkari'de Nevruz etkinlikleri ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu

15 Mart 2016 18:39

Hakkari ve ilçelerinde yürütülen operasyonlar nedeniyle, il merkezi ve tüm ilçelerinde Nevruz etkinliklerinin yasaklandığı açıklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hakkari Valiliği yasaklanan nevruz etkinlikleri ile ilgili resmi internet sayfasında açıklama yaptı.

 

Açıklamada şöyle denildi: 



"İlimiz genelinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sebebiyle, Hakkâri İl Merkezi ve tüm ilçelerimizde 2 bin 911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşleri ile düzenlenecek Nevruz etkinlikleri, meydana gelebilecek muhtemel bir huzursuzluğun ve kışkırtmanın engellenebilmesi, millî güvenlik, kamu düzeni, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, uygun şartlar oluştuğunda tekrar değerlendirilmek ve en kısa sürede tekrar serbest bırakılmak üzere 15.03.2016 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."

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