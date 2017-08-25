Hakkari'de Muay Thai gösterisi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ Valiliği\'nin katkılarıyla İl Gençlik ve Spor il Müdürülğü tarafından kentte ilk kez Muay Thai Gala gecesi programı düzenlendi. 11 ilden Türkiye ve uluslararası şampiyonlukları bulunan 2\'si kadın toplam 16 milli sporcunun katıldığı Muay Thai gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteriyi izlemeye gelen Hakkarililer, sporculara müsabaka boyunca tezahüratlarda bulunup destek verdi.

Valilik binası önünde Uzakdoğu dövüş sporu olarak bilinen Muay Thai Gala gecesi düzenlendi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma KomutanıTuğgneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor il Müdürü Reşit Güldal yanı sıra yüzlerce vatandaşın katıldığı Muay Thai gecesinde Türkiye\'nin 11 ilinde dünya ve Türkiye şampiyonlukları bulunan 2\'si kadın 16 milli sporca katıldı.

Türkçe ve Kürtçe çalınan şarkı eşliğinde sahneye çıkan milli sporcular, Valilik kupasını alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gösteriyi izlemeye gelen yüzlerce Hakkarili, sporculara isimlerini getirerek tazahüratlarda bulunup destek verdi. Muay Thai gösterisinde yüzünden hafif yaralanan bazı sporculara 112 Acil Sağlık Hizmetleri müdahale etti.

Son olak ringe çıkan iki bayan sporcunun mücadelesi ise nefesleri kesti. Muay Thai Gala gecesinde mücadeleyi kazanan sporculara ödülleri Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve diğer yetkililer tarafından verildi. Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Hakkari\'de ilk kez böyle bir gösterinin düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Özellikle bu müsabakının burada yapılmasında başta Valimiz, Belediye Başkanlığımız, Özel Harekat Dairesi Muay Thali il Temsilciilğimiz, Gençlik Spor il Müdürlüğümüz ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İlk defa Hakkari\'de böyle bir organizasyonun yapıldığını görüyoruz ve bundan çok gurur duyuyoruz. Burada yarışacak olan sporcular, Türkiye\'nin bir çok ayrı bölgesinden gelmiş birbirleriyle mücadele edecekler. Ama her şey kardeşlik ve dostluk içerisinde geçecek. Bugün burada, Hakkari\'de doğusundan batısına kadar sporcular birbirleriyle kaynaşmış kardeş gibi olmuşlardır.\"

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