Hakkari'de mayınlı tuzak: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesi yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayın patlatıldı. Patlamada 1 korucu şehit oldu, 1 asker yaralandı.





Olay, bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Derecik Beldesi- Ortaklar köyü yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 1 korucu şehit oldu, 1 asker yaralandı.



Yaralı asker, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri PKK'lı teröristlere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.



