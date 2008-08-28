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Yaşam

Hakkari'de mayınlı tuzak: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesi yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayın patlatıldı. Bir korucu şehit

28 Ağustos 2008 03:00

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesi yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayın patlatıldı. Patlamada 1 korucu şehit oldu, 1 asker yaralandı.


Olay, bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Derecik Beldesi- Ortaklar köyü yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 1 korucu şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Yaralı asker, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri PKK'lı teröristlere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

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