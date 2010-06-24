Hakkâri'de mayın patladı: 2 asker yaralı

T24 - Hakkâri'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kapsamında sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında terörsitlerce döşenen mayının patlamasıyla biri uzman çavuş, 2 asker yaralandı.



Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince araziye döşenen mayının patlaması sonucu 2 asker yaralandı.



Hakkâri Valisi Muammer Türker, yaptığı açıklamada, Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yürütüldüğünü belirtti.



Güvenlik güçlerinin Kazan Vadisi'nde sürdürdüğü arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK üyeleri tarafından araziye döşenen mayının infilak ettiğini bildiren Türker, patlama sonucu biri uzman çavuş, 2 askerin yaralandığını söyledi.



Türker, yaralı askerlerin helikopterle kaldırıldıkları Hakkâri Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.





