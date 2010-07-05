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Yaşam

Hakkâri'de mayın patladı: 1 yararlı

Hakkâri'de teröristlerce yola döşenen mayının, kum yüklü kamyonun geçişi sırasında patlatılması sonucu, 1 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Teröristler tarafından Hakkâri'de yola döşenen mayının patlaması nedeniyle, yol yapımı için kum taşıyan kamyonun şoförü yaralandı. Yaralanan 38 yaşındaki Sait Öz askeri helikopterle kışlaya ardından da Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce yola döşenen mayının, kum yüklü kamyonun geçişi sırasında patlatılması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyelerince Uzundere ile Hantepe köyleri arasında bulunan yola döşenen mayın, yol yapımı için bölgeye kum taşıyan 38 yaşındaki Sait Öz yönetimindeki kamyonun geçişi sırasında patlatıldı.

Patlamada, sürücü Öz ağır yaralandı.

Askeri helikopterle Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanlığı Fatih Kışlası'na gönderilen yaralı sürücü, buradan ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından güvenlik güçlerince bölgede geniş çaplı arama tarama faaliyeti başlatıldığı bildirildi.


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