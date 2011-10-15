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Hakkari'de mayın patladı: 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde mayın patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

15 Ekim 2011 03:00

T24 - Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde mayın patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.


Olay, saat 21.30 sıralarında Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi'nin 49'uncu hudut taşı yakınlarında meydana geldi. Operasyonda bulunan bir grup asker, arazide bulundukları sırada daha önceden araziye döşenen mayın patladı. Meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.


Hakkari Valisi Muammer Türker, yaralı askerlerin helikopterle Hakkari asker hastanesine kaldırıldığını belirtirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi. Bu arada, saat 21.00 sıralarında Hakkari'nin Yeni Mahalle semtinde de bir patlama meydana geldi. Ses bombasından kaynaklandığı belirtilen patlamada ölen ve yaralanan olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.


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